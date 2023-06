Au Cameroun, Maurice Kamto, contesté, peut-il perdre le MRC ?

Paul Biya, né le 13 février 1933, et Maurice Kamto, qui a vu le jour le 15 février 1954, auront respectivement 92 ans et 71 ans en 2025, année de l’élection présidentielle. Conclusion : « Ils seront trop vieux pour gouverner les Camerounais. » Richard Tamfu Richard, secrétaire national, membre principal du directoire du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), ne mâche pas ses mots. L’avocat prône ainsi l’alternance non seulement au sommet de l’État mais aussi au sein de son propre appareil politique d’opposition.