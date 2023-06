Othman Benjelloun : « D’ici à 2030, Bank of Africa sera un groupe panafricain de référence »

Othman Benjelloun à Shanghai, en avril 2019. © Bank of Africa

À 92 ans, le tycoon marocain ne songe pas encore à prendre sa retraite. Après quelques semaines de repos à l’étranger, le voilà de retour à son bureau à Casablanca, où il continue de veiller au développement de son mastodonte bancaire qui a réalisé en 2022 un bénéfice record de 2,3 milliards de dirhams (220 millions d’euros, en hausse de 15 % par rapport à 2021).

Après avoir réorganisé son groupe en le dotant d’un nouvel organigramme opérationnel, le doyen des banquiers africains veut désormais passer à la vitesse supérieure en adoptant une nouvelle stratégie, élaborée par le cabinet McKinsey. Objectif à l’horizon 2030 : propulser son institution dans « le peloton de tête des meilleures banques » en étendant sa présence à d’autres pays, comme le Nigeria et l’Égypte, confie Othman Benjelloun à Jeune Afrique. Le tout en mettant sur les rails d’autres ambitieux projets sans lien avec le cœur de métier de la banque, comme la cité industrielle Tanger Tech Mohammed VI et la gigantesque tour à Salé (baptisée aussi « Tour Mohammed VI », une des plus hautes d’Afrique).