Le Maghreb met le cap sur l’intelligence artificielle

C’est la plus récente initiative en date : le 22 mai dernier, la Société tunisienne de l’intelligence artificielle (TAIS) a vu le jour. Son objectif : promouvoir à l’échelle nationale la vision tunisienne de la technologie dont tout le monde parle, et qui agite aussi bien le grand public, abasourdi par les prouesses techniques des IA, que les professionnels du secteur et les marchés financiers.

Parmi les pays du Maghreb, la Tunisie est considérée comme le meilleur élève dans le domaine, comme l’a notamment confirmé le classement 2022 du cabinet de conseil Oxford Insights. Mais l’IA n’est pas épargnée par la mauvaise passe que traverse le pays. « La conjoncture générale ralentit la progression de la Tunisie », déplore Farah Barika Ktata, présidente de l’Association tunisienne pour l’intelligence artificielle (ATIA).

Volontarisme tunisien

Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. En février 2022, quatre ministres (Nizar Ben Néji, chargé des Technologies, Neila Nouira Gonji, de l’Industrie, Samir Saïed, de l’Économie, et Moncef Boukthir, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) signaient un plan de mise en œuvre de l’IA à l’échelle nationale. Une démarche volontariste bienvenue, mais force est de constater que près d’un an et demi plus tard, le « processus patine », selon la spécialiste.

Au-delà du contexte politique tendu, il existe « un manque de synergie générale, regrette Farah Barika Ktata. La TAIS a été créée alors que l’ATIA existait déjà depuis 2005, pour les mêmes objectifs. Au lieu de rassembler les efforts, on les éparpille ».

Pourtant, la Tunisie, quatrième place forte du continent (derrière Maurice, l’Égypte et l’Afrique du Sud) en la matière, peut s’appuyer sur des infrastructures numériques et des ressources humaines performantes. « L’écosystème de l’IA n’est pas encore totalement prêt. Il est en pleine élaboration », conclut Farah Barika Ktata.

Maroc : quel ordre de priorité ?

Le même constat peut être dressé pour le Maroc où, à l’instar de la Tunisie, aucune stratégie nationale de l’IA n’a encore été appliquée. Mais, çà et là, des initiatives gouvernementales tracent le chemin. Comme le 17 mai dernier, quand Younes Sekkouri, ministre de l’Éducation et de la Formation, a annoncé la création d’un observatoire d’accès à l’emploi basé sur l’IA. « Il faudrait que le Maroc aille plus loin dans sa course vers l’intelligence artificielle », milite Amal El Fallah Seghrouchni, présidente du Centre international d’intelligence artificielle au sein de l’Université Polytechnique Mohammed-VI, qui se veut une référence en Afrique et un moteur de l’IA dans le pays.

« Certaines décideurs estiment que la priorité doit être donnée à la digitalisation, et non pas à une politique nationale de l’intelligence artificielle. C’est un point de vue qui se défend, mais je ne le partage pas », poursuit la chercheuse, faisant référence au programme gouvernemental 2021-2026 qui s’est fixé pour objectif d’accélérer la transformation digitale des services publics.

Chantre d’une stratégie nationale de l’IA, Amal El Fallah Seghrouchni est suivie par de nombreux acteurs de premier plan. Abdellatif Miraoui, par exemple, ministre de l’Enseignement supérieur, qui a demandé que l’IA soit enseignée dans tous les cursus universitaires, pointant son « potentiel considérable pour l’amélioration de l’enseignement ».

Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnementale (CESE), a quant à lui souligné, en février 2022, la nécessité de « faire de l’IA une stratégie nationale ». Jusqu’ici, l’intelligence artificielle était considérée par le ministère de la Transition numérique comme un versant de la digitalisation du pays, pilier majeur de sa politique publique. Cela est d’autant plus dommage que, jusqu’en 2021, la gouvernance marocaine en matière d’IA était la référence au Maghreb, avant d’être détrônée par la Tunisie, en 2022.

L’Algérie se remobilise

L’Algérie, enfin, est depuis avril 2021 le seul pays a avoir officiellement mis en place une politique nationale dans ce domaine. Il a toutefois fallu près d’un an et demi pour que les mots de Tayeb Bouzid, alors ministre de l’Enseignement supérieur, soient suivis d’effets.

« Il est impératif d’élaborer une stratégie nationale en intelligence artificielle », avait-il annoncé… en décembre 2019. Aujourd’hui, l’Algérie est 111e sur 181 pays dans l’indice de préparation à l’intelligence artificielle. Ali Kahlane, éminent spécialiste de l’IA en Algérie, le concède : « Bien que ce classement soit relativement modeste, cela montre néanmoins un certain degré de préparation et d’engagement. »

Une volonté qui, jusqu’à présent, tarde à porter ses fruits. L’Algérie se situe loin derrière ses deux voisins régionaux (la Tunisie est 70e, quand le Maroc pointe au 87e rang) et son indice de performance générale baisse, comme d’ailleurs celui du Maroc.

Le 18 mai dernier, une nouvelle impulsion a été donnée avec la création d’un conseil scientifique de l’IA, composé d’experts chargés d’appliquer la stratégie décidée au plus haut niveau gouvernemental. Le signe qu’Alger compte rattraper son retard. Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a d’ailleurs annoncé, le 3 janvier, que « 2023 sera l’année de l’intelligence artificielle ».

Reste un écueil majeur auquel les trois pays sont et restent confrontés : la fuite des cerveaux vers des cieux plus propices, qui concerne aussi les spécialistes locaux de l’intelligence artificielle.