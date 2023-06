En Angola, c’est l’effervescence au rayon supermarchés

La chaine Kero a été privatisée à la fin de 2021 et reprise par deux frères originaires d’Érythrée, Kelabe et Yamane Berhe. © Kero.

À Luanda, la capitale de l’Angola, on ne compte plus les inaugurations de supermarchés. Ces deux dernières années, la grande distribution vit une phase d’essor marquée par la multiplication des enseignes, la montée en puissance d’acteurs jusqu’ici modestes et l’accroissement de la concurrence.