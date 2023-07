Le Gabon à l’avant-garde de la diplomatie verte

Les 1er et 2 mars derniers, Libreville a abrité le premier One Forest Summit (OFS) organisé au lendemain de l’accord international sur la biodiversité, conclu en décembre 2022 lors de la 15e conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15 biodiversité) de Montréal. Et ce n’est pas par hasard si le Gabon a été choisi pour accueillir ce sommet qui a réuni plus de vingt pays représentatifs des grands bassins forestiers, afin d’œuvrer, concrètement, à la préservation de la forêt tropicale.

L’enjeu : sauver la planète…