Le nombre de réfugiés soudanais au Tchad a dépassé 100 000

Le nombre de Soudanais ayant fui au Tchad voisin le conflit qui ensanglante leur pays depuis un mois et demi a dépassé les 100 000, s’alarme le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) qui réclame un soutien financier d’urgence.

« Le nombre de nouveaux réfugiés a dépassé la barre des 100 000 » depuis le début, le 15 avril, du conflit entre deux généraux rivaux se disputant le pouvoir à Khartoum. Par ailleurs, « on estime que jusqu’à 200 000 personnes » de plus pourraient être forcées de « fuir vers le Tchad dans les trois mois à venir », prévient Laura Lo Castro, représentante du HCR au Tchad. La majorité de ces réfugiés sont « originaire du Darfour », région de l’ouest soudanais frontalière avec le Tchad « profondément touchée par la violence et en proie à une instabilité croissante », poursuit la responsable onusienne.

« Besoin urgent de financement »

« La saison des pluies arrivant dans les prochaines semaines, nous avons besoin d’une logistique massive pour déplacer les réfugiés des zones frontalières afin d’assurer leur sécurité et leur protection », ajoute le HCR qui invoque un « besoin urgent de financement » et invite « la communauté internationale » à lui fournir ces moyens pour « continuer à intensifier (ses) interventions et sauver des vies ».

« Le HCR a besoin de 214,1 millions de dollars pour fournir une protection et une assistance vitale » à toutes les personnes réfugiées ou déplacées au Tchad, dont « 72,4 millions pour la réponse d’urgence à la crise des réfugiés fuyant le conflit au Soudan », conclut le texte ajoutant que ces besoins ne sont financés « actuellement qu’à hauteur de 16 % ».

Le HCR et des ONG internationales et locales fournissent depuis un mois et demi une assistance sans relâche à ces réfugiés, femmes et enfants pour l’immense majorité, qui franchissent la frontière chaque jour, en particulier dans les provinces tchadiennes du Ouaddaï, de Sila et de Wadi Fira, dans l’est du pays. Notamment par de l’aide alimentaire et des abris, des « puits et forages », des « latrines d’urgence » et des « cliniques mobiles », explique le HCR.

(avec AFP)