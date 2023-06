Face à Ali Bongo Ondimba, quelle opposition (et quels candidats) ?

Ils n’attendent plus que le signal de départ. Les uns ont annoncé leur candidature, d’autres s’y préparent, quelques-uns hésitent encore, pendant que les militants s’activent autour de leurs chefs de file et que les conversations ramènent désormais presque toutes aux élections présidentielle, législatives et locales, finalement couplées, qui devraient se tenir le 26 août. Compte tenu du calendrier électoral présenté par le Centre gabonais des élections (CGE), tous devront prendre une décision d’ici le 11 juillet, date limite de dépôt des candidatures.

Manque de visibilité