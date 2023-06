En Afrique du Sud, Sergueï Lavrov en guest star aux retrouvailles des Brics

On ne les a pas vus dans la même pièce depuis 2019. La pandémie du Covid-19 avait mis entre parenthèses les réunions des Brics en présentiel. Le virus ne faisant plus peur à personne, les retrouvailles sont organisées dans l’hôtel luxueux et reculé des 12 Apôtres, en périphérie du Cap, face à l’océan Atlantique. Ce sont les ministres des Affaires étrangères qui sont les premiers à se retrouver autour d’une table.

À Lire Le Brésil place Dilma Rousseff à la tête de la banque des BRICS