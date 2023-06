[Exclusif] RDC : Fortunat Biselele et ses connexions rwandaises devenues gênantes 

Jugé dès le 6 juin devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Fortunat Biselele, dit Bifort, devra répondre d’accusations de « trahison, d’atteinte à la sûreté de l’État et de propagation de fausses nouvelles ». Après la chute de François Beya, en février 2022, une nouvelle procédure vise un autre des personnages les plus puissants de l’entourage de Félix Tshisekedi. Et elle cible particulièrement les liens qui unissent Bifort à une partie de l’establishment politique et sécuritaire rwandais depuis plus de vingt-cinq ans.