Au Sénégal, Ousmane Sonko en fait-il trop ?

« Le combat final se passera à Dakar. Soit Macky Sall recule, soit on le déloge du Palais. J’appelle toute la jeunesse qui croit en notre projet à tout laisser pour faire face à Macky Sall et en finir avec lui et son régime. »

« En finir »… À quelques jours de l’échéance judiciaire qui pourrait bien, ce 1er juin, contrarier son ascension politique fulgurante en l’envoyant derrière les barreaux pour plusieurs années s’il est reconnu coupable des viols dont l’accuse la jeune Adji Sarr, Ousmane Sonko adoptait à nouveau, le 29 mai, dans une de ses rituelles allocutions diffusées en live sur Facebook, un champ lexical à la fois menaçant et funèbre.