Pourquoi la cyberattaque au Sénégal restreint encore le travail de l’État

Le président sortant de l’Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, lors de la 36e session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine (UA) au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, le 19 février 2023. © AMANUEL SILESHI/AFP

« Envoyez-nous plus d’URLs [nom d’une adresse web, NDLR] de services gouvernementaux et d’industries médiatiques du Sénégal ». Il est 22h59, ce mardi 30 mai quand « Mysterious Team Bangladesh » publie ce message sur la messagerie Telegram, où son groupe réuni 1 802 abonnés.

Depuis le 26 mai, le groupe de hackers, vraisemblablement bangladais et dont les publications sont partagées par un profil lié à la mouvance Anonymous (@YourAnonStory), s’acharne contre différents sites web et serveurs de l’administration sénégalaise et de médias nationaux, après plusieurs ultimatums adressés au gouvernement.