Dans un Sénégal sous tension, Ousmane Sonko joue sa dernière carte

C’est dans un climat tendu – et avec une présence policière renforcée – que s’ouvre ce mercredi 31 mai à Dakar le dialogue voulu par Macky Sall. Censée apaiser les tensions préélectorales, cette offre de dialogue a été rejetée par une grande partie de l’opposition, et notamment par les principaux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) qui exigent que le chef de l’État renonce à briguer un troisième mandat – ce qu’il n’a pas encore dit qu’il ferait – et libère « les détenus politiques ».

À Lire Au procès Adji Sarr contre Ousmane Sonko, le grand déballage