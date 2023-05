La Banque mondiale soutient le Burkina Faso avec 421 millions d’euros de prêts

Aboubakar Nacanabo, ministre burkinabè de l’Économie, des Finances et de la Prospective. © DR

Lundi 29 mai, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo, et la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mbow Fam, ont signé trois accords de prêts d’un montant global de 276 milliards de francs CFA (environ 421 millions d’euros) pour la mise en œuvre d’un programme et de deux projets de développement.

Le premier prêt, de 90 milliards de francs CFA, concerne un programme permettant notamment d’« améliorer la fourniture de services de base » dans neuf des treize régions du pays, selon le ministère. Près de 4 millions de personnes doivent en bénéficier, y compris les déplacés internes qui fuient les violences jihadistes.

Élevage et formation

Un autre prêt du même montant servira, lui, à financer un projet portant sur l’élevage. Il vise à améliorer la productivité, la commercialisation et la résilience des principaux systèmes de production de bétail sédentaire.

Enfin, un dernier projet soutenant l’entrepreneuriat, avec la formation de 18000 jeunes dans 1500 entreprises en six ans, a reçu un financement de 96 milliards de F CFA. Saluant l’engagement de la Banque mondiale d’« accompagner le gouvernement burkinabè dans sa quête d’amélioration des conditions de vie des populations », le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, Serge Gnaniodem Poda, a vanté la « résilience » du Burkina Faso face aux attaques jihadistes.

