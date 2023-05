« Nous, chefs d’entreprise africains, prônons un droit au développement au nom de la justice climatique »

TRIBUNE – Le lancement par les États africains de nouveaux projets d’exploitation de ressources minières, pétrolières ou gazières, suscite une opposition de plus en plus forte de certaines personnalités ou organisations en Europe au nom de la lutte contre le dérèglement climatique. En tant que chefs d’entreprises africains, un tel phénomène ne peut nous laisser indifférents.

Nous tenons à dire qu’au sein de cette opposition, il n’existe pas un camp du bien (ceux qui s’opposent aux nouveaux projets pétroliers et gaziers en Afrique au nom du climat) et un camp du mal (les pays africains qui veulent développer leurs ressources). Il y a tout simplement, un peuple, celui d’Afrique qui, lui aussi, aspire à un mieux-vivre. En cela, ce peuple d’Afrique n’est pas différent de celui d’Asie, d’Europe ou d’Amérique.

En 2050, une personne sur quatre sera africaine. Ceux qui s’opposent au développement africain, qui bien souvent vivent dans un confort optimal et bénéficient d’un accès aux infrastructures vitales, ne peuvent penser que la majorité des Africains, plongée dans la pauvreté, restera les bras croisés à subir son sort.

Le développement des ressources minières, gazières et pétrolières en Afrique est une opportunité pour le continent de créer des emplois et de développer les petites et moyennes entreprises.

En Ouganda et en Tanzanie, le lancement de l’activité pétrolière va permettre de renforcer le tissu entrepreneurial local et favoriser la création de milliers d’emplois. Cela n’est pas anodin dans des pays où plus du quart de la population vit avec moins de 2 dollars par jour.

Une énergie accessible et disponible

Nous citons ces deux exemples mais nous pourrions mentionner le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mozambique, l’Afrique du Sud où des projets pétroliers ou gaziers sont appelés à renforcer les économies locales de manière significative. Ce type de chantier, mené dans le respect de la biodiversité et des populations locales, doit pouvoir être un accélérateur de croissance dans tous les pays qui disposent de ressources naturelles. Voilà une des raisons pour lesquelles nous soutenons les projets d’exploitation des ressources naturelles en Ouganda et Tanzanie.

Nous soutenons également ces projets car nous savons que les autres continents ont pu bâtir leur développement sur la base d’une énergie disponible et accessible pour les populations.

Alors qu’aujourd’hui 600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’électricité, soit près de deux fois la population des États-Unis, peut-on vraiment empêcher l’Afrique de développer des projets qui permettront à sa population d’accéder à cette ressource de première nécessité ? Première nécessité pour se nourrir, pour travailler, pour se réunir, pour apprendre, pour se connecter… Tout simplement, pour vivre dignement.

Nos entreprises, celles que nous dirigeons, ont besoin d’énergie pour créer de la valeur, peu importe le secteur dans lequel nous travaillons. Dans l’agriculture, dans l’industrie ou les services, nous sommes tous à l’arrêt sans énergie. Pour faire face aux ambitions de développement pour l’Afrique, l’énergie est vitale, et nous ne pouvons être privés de celle qui se trouve en-dessous de nos pieds.

En Afrique, personne ne nie l’urgence climatique. Bien au contraire, le continent est déjà significativement affecté par cette réalité, en témoignent les inondations en Afrique de l’Ouest ou les sécheresses en Afrique de l’Est, dont les conséquences sont une paupérisation accrue des populations et l’altération du tissu économique.

Anathème

Alors pourquoi jeter l’anathème sur l’Afrique au moment où, dans de nombreux pays européens, les centrales à charbon tournent à plein régime et émettent énormément de pollution ? Pourquoi s’en prendre au continent africain au moment où, les émissions de l’Afrique, ne représentent que 3 % des émissions globales de GES ? Si tous les continents avaient un niveau de pollution équivalent à celui de l’Afrique, il n’y aurait certainement pas de débat autour du dérèglement climatique !

L’Afrique est à la pointe du développement des énergies renouvelables : plus de 40 % de son énergie provient du renouvelable quand la moyenne mondiale est à 34 %.

Nous prônons un développement accru de ces énergies vertes sur le continent que ce soit dans le solaire, l’éolien, l’hydraulique ou même l’hydrogène. Nous souhaitons également que nos pays investissent davantage dans les solutions de décarbonation tels que les puits de carbone naturels via la régénération des forêts.

Nous sommes conscients du fait que la transition énergétique est indispensable, qu’elle nécessite d’être financée tout comme le développement des pays africains. L’un ne peut aller sans l’autre, au nom d’une transition juste.

Liste des signataires par pays :

• Afrique du Sud

Vic Ferreira, Reef tankers

Lerato Gorman, Blue Barrels International

Vusi Nkuna, Siyakhulisa Trading

Richo Mnisi, Ke-Matete Transport

Albie Buys, Mathalusi

Delarey Tonkin, Quantum Energy

Nona Chili, Makwande

Earl Sampson, Gulfstream

Gabby Sequeira, Calulo Investments

• Angola

Martins Gaspar, SONANGOL

Jeronimo Paulino, ANPG

Costa Emilio, SONILS

Junior Ganga, ENDIAMA

Dos Santos Edson, SOMOIL

Liberato Luis, TECHNIP-FMC ANGOLA

Brito Braulio, AECIPA

Horácio Mbakassy, FALCON OIL

Kapassui Canungue, PRECIOZO ANGOLA

Braulio Brito, AECIPA

Tungo Ricardo, Projeto SEGUROS

Santos Miguel, FRIBUGE

Correia Vania, CRESCENS TRI

Cabral Carla, OMR

Nunes Paulo, ENG. 9

Assis Cesar, MEDTECH

De Morais Jorge, KAESO

Oliveira Carlos, CLEAR-ANGOLA

Pereira Ronny-John, R2LIFTING by ATDS Lda

Aharonian Gary, UNALTEC-ISA

Correia Antonio, PUBLIBRINDE

Proenca Rui, IMPORTQUIMICA

Susso Vladimir, HOLISTISCOS

Mendes Joana, ASCO

Monteiro José, ROCHA MONTEIRO

De Carvalho Alberto J, ASSOCIAÇÃO GEOFISICA DE ANGOLA

Adao Roberto, MULTIREDE ANGOLA

Santos Marcio, GREENTECH

Ribeiro Paulo, PLURAL EDITOR

Fernando David, DNV Angola

Real Elisea, FATIMA FREITAS

Santos Telma, Telma Santos

• Cameroun

Cyrus Ngo’o, PORT AUTONOME DE DOUALA

Eric Etonde, POMME ROUGE SARL

Mohomadou Arfa, ETS BABBA FARIKOU

Cyrille Brice Tchiengoua Nakong, AURA CAMEROUN

Vincent Shao, SFE .SARL

Anatole Kakdeu, DINO&FILS

Anbou Khaled Omaïs, TRANSPORT OMAIS KASSIM ABOU KHALED

Massimiliano Banfi, FIPCAM

Yvan Bouallo, GROUPE ARNO

Antoine Darazi, CAMEROON UNITED FOREST

Charline Djamouo, PASCAL SARL

Fernande Djjeugap, E.C.B.S

Jean Daniel Ebongue, JDR TRANS&SERVICES

Kevin Ekobo, IGNITION PERSONNEL

Dieudonné Fankem, SCRTT

Antoine Ferrer, ECAM PLACAGES

Ibrahima Hamid, BERNI.SA

Jean Khoury, GROUPE KHOURY

Pierre Mandeng, MAN-CO

Maurice Helou, TRANSPORT HELOU MICHEL

Augustin Mbatakou, CETP

Abba Mohamadou Maïdadi, EASY RIDE

Emmanuel Monthe Siewe, SOLAR HUT

Ndeme, CAMEROUN BEBE SARL

Nicolas Decolvenaere, SFIL

Eric Ndjong, BUNS

Elias Piskopanis, EDOK ETER

Saleh Safi, DELTA TRANSPORT

Yembe Shey Jones, MAG

Tamia Solomon, JUTRANS-TAMSO

Nji Tala, BOFAS

Justin Talom, KT AND CO

Olivier Theron, CFK

Véronique Moampea, SCDP

Josiane Monkam, SEM DISTRUBITION

• Congo

Diane Abdou Diane, Engineering Construction

Samba Seth, Emexdis Engineering

Mboutila Henoc, Isic Groupe

Tsouza Constant, OGP SAS

Djombo Michel, CA Agri SAS

Bemba Omar Ly, ST2C

Itoua Georges Olivier, Prosperity Services

Bandoki Albin Franck, Pro Gaz Plus

Ominga Raoul, SNPC

Tabuna Marcel, EGC

Poaty Charles, BATELEC

Mahoungou Djimi, DFEP

Limingui Julfrein, SISE Congo

Binsoua Arnaud, STPMC

Mouandza Joachim Didié, JDMK

Bitoumi Germain, MAINGERS HYDRAULIQUE

Emmanuel Sitou, SIFENS

Dinga William, DNS

Ganfina Gotran, GDK

• Côte d’Ivoire

Emmanuel Adou, SIGET (Société Ivoirienne de Gestion d’Equipements et de Travaux)

Ahui Jean-Clément Sika, SATI SARL

SEKOU Cissé, SHELLEC

Eric (DGA) Azokpota, LABOTEC

Youssouf Fadiga, Banque Nationale d’Investissement (BNI)

Abdoulaye Fane, FANESS (Chaudronnerie – Construction Métallique)

Hamza Cheaito, LA NOUVELLE SOTRASO

Hamza Hoballah, PROLINE LOGISTICS

Hermann Christian Kouassi, INCUB’IVOIR INCUBATEUR

Joseph Koffi Yao, MOIHE AUDIT & CONSEIL

Joséphine Adiey Sidibé, Société Multinationale de Bitumes (SMB)

CHARLES Kakou Kande, ETELCI

Karim Ousmaes, IVOIRE TRANSPORT

Célestin Kone, S.A.A.AVIA (Société Africaine d’Assistance Aviation)

Kouassi Joel Kouadio, I2TG (Ivoirienne de Travaux Thermique et Gaziers

M. ABOU Ouattara, EBFCI Energy

Mamadou Cissoko, KORI

MOHAMED Ouattara, ABEL COMPAGNIE

Patrick Assi, LOGIS CI

René Yedieti, LIBRAIRIE DE FRANCE GROUPE

Sébastien Kadio-Morokro, PETROIVOIRE

Serge Djibre, STECH

Soro Tiotioho, Société Ivoirienne de Raffinage (SIR)

SYLLA Issouf, BETRADE

HADAMAN Traoré, SGTT

• Égypte

Wyllie Mark, International Company for Agricultural Industrial Projects – Beyti

EL Damaty Mohamed, Arabian Food Industries – Domty

Basel Mashhour, TBS Holding

• Gabon

Christian Kerangall, Groupe SOGAFRIC

Alain Claude Kouakoua, Groupe ACK

Jean-Baptiste Bikalou, PetroGabon

• Ghana

Mortoti Joshua, Goldfieds Ghana

Mohammed Munkaila, Sahara Natural Ressources

Kadijah Amoa, Aker Energy

Eddie Effah, Fidelity Bank

Kosi Yankeh Ghana, Enterprise Agency

Kwane N. Acquah, RDFC

AMA Sarpong Bawuah, Bank of Ghana

Kwabena Barning, Mineral Income Investment Fund

Samuel Kiki Gyab, SGS Anglophone West Africa

Coulibaly Sekou Sekbi, Bogolan

• Mozambique

Rogerio Samo Gudo, Escopil Industria

Mubarak Abdul, Razac Pintex

Paulo Chibanga, Enserve Mocambique

Lucas Chachine, Mocambique Companhia de Seguros

Salimo Abdula, Intelec Holdings

Benjamin Alfredo, Benjamin Alfredo Consultores

Sofia Cassimo, IdeaLab

Prakash Ratilal, Mocambique Capitais

Inuss Ismael Incala, Plastic manufacturing

Amade Camal, Sir Group

Fulgencio Magaia, Mocambique capitais

Evaristo Madime, SMM

Kekobad Patel, Mcnet

Rogério Gomes, Paraiso de Chidenguele

Álvaro Massinga, Sotux

Carolina Albasini, Bombonier

Abreu Muhimua, Encon Engenharia

Pedro Coutinho, Source Capital

Eder Pale, Maritim Logistics

Tatiana Mata, Elim Group

Faizal Mussagy, Predetiva Lda

Felisberto Botão, Tatos Botao

• Nigeria

Simbi Wabote, Government Regulator

Ubani Nkaginieme, Gas & Power provider

Olabintan Famutimi, Oil and gas services

Tony Onoh, Oil/Gas/Power

Emeka Okwuosa, EPCM Fabrication-Pipelines

Eloka Ejeh, Engineering & Operations & Maintenance

Bank-Anthony Okoroafor, Early Production Facilities, Produced Water Treatments, LACT Units, Sampling Equipments, Flow Meters/Seismic Data Acquisition, Processing & Interpretation

Gbenga Adefaye, Media/Publishing/Training

Dr Timi Austen-Peters, EPCM Fabrication

Wole Ogunsanya, Wireline Operations Drilling Rigs

Casmir Maduafokwa, Workover Drilling Rigs and Snubbing Units

Austin Omobhude, Drilling Rigs & Catering & Stimulation Vessels

Obioha Okoroafor, Turnkey Operations – Drilling Measurement

Geoff Onuoha, Pipeline & Pigging, Wireline Logging

Val Obidi, Well Heads, Slickline, Wireline Operations

Chris Onyekwere, Coiled Tubing & Stimulation Operations& Pumping Services

Dr Trevor Ajayi, Coiled Tubing, Well Test, Laboratory

Dr Lee Ikpea, EPCM

Dr Emeka Ene, Production Logging & Operations

Dimiri Uche, Swamp Drilling Rigs

Dr Louis Ekere, Marine Vessels

Igho Okotete, Marine Vessels

Atamuno Atamuno, Oil & Gas Services

Nwuche Prince Chibudom, Legal Practitioners & Consultants, (Former Parliamentarian)

• Sénégal

Agne Baidy, CNP (Patronat)

Diallo Adama, Petrosen

Mbaye Cheikh Tidiane, Sonatel (Orange Sénégal)

Ndiaye Malick, Banque Agricole du Sénégal

Tiemtore Simon, Vista Banque Sénégal

• Tanzanie

Hon.Abdulsamad Abdulrahim, Ocean Business Partners (OBP) & Association of Tanzania Oil and Gas Service Providers (ATOGS)

Olan’g Silas, Association of Tanzania Oil and Gas Service Providers (ATOGS)

Ducarme Benoit, Bati Service Company Ltd

Jog Dhruv, Advent Construction Ltd

Gathercole Peter, International Apprenticeship & Competency Academy

Yusufali Tahera, All Terrain Services Tanzania (ATS) Limited

Massa Lily Massa, Consultants Tanzania

Karmali Imran, GF Trucks & Equipment Ltd

Jariwalla Mohammed, Safety and Security Centre

Mwasha Alais, Hassock Associates

Ghor Husamuddin, M ComSec Security Systems Ltd

Waziri Joseph, Partner – Tax Services

Dhanji Ali Waljis, Travel Bureau Ltd

Mbarouk Salim, SPH Group

Krishnasamy Annadurai, HelpDesk Engineering Ltd

FARIDAH Mariam, SeaOwl Energy Services/OGAS

Mtui Elimringi Aminieli Elia, Effco Mining Services Limited

James Jacqueline, Effco Mining Services Limited

Chikoti Redempta, Sincro Sitewatch Ltd

Notte Michel, Industrial Maintenance International Tanzania Limited

Simbeye Godfrey D., Ward Holdings Tanzania

Sway Rosemary, Soft-Tech Consultants Ltd

Dom Marty, Mainline Carriers Ltd

Massambo Donasia Justin, TP &Tax Advisors Limited

Ndesamburo Eng. Gilbert, Cacla Engineering Limited

Muro Zuhura, Sinare Lindam Group Limited

Mwaisango Emily, WCL Engineering and Construction Limited

Suluo Mustafa, NORPLAN Tanzania Limited

Shapriya Kishor, DB SHAPRIYA Engineering & Construction

Balthoromew Sebastian, Association of Tanzania Oil and Gas Service Providers (ATOGS)

Nsekela AbdulMajid, CRDB BANK

RUTH Zaipuna, NMB BANK

MAHARAGE Chande, TANESCO

Dhruv Jog, Advent Construction Ltd

Redempta Chikoti, redempta.chikoti@sincrositewatch.com

• Ouganda

Mweheire Patrick

Karuhanga « 1. Elly »

Nzeyi Humphrey

Kirumira Godfrey

Assimwe Stephen

Kabonero Bob

Byamah Edgar

Kayonga Kellen

Sebunya Merian

Baitwa Jeff

Rugazora Geoffrey

Ssekalala Aga

Matsiko Joseph

Wekesa Amos

Idoot Augustine

Kato Japheth

Kibuuka Diana

Ruyondo Kwame

Kateba Joseline

Kariisa Kin

Wekesa Amos

Kavuya Ben

Taremwa Barnabas

Semalwade Harold

Mugasha Ben

Mbonye Patrick

Nzei Amos

Mukuru Kato

Kahigwa Job

Baitwa Oscar

Agaba Andrew

Magezi Richard

Rubombora Tony

Kamurasi Dennis

Mugume Grace

Nsimire Miriam

Muhumuza Moses

Kiwanuka Moses

Kasingwire David

Nyanzi Joram

Wanzira Jonathan

Kiddedde Hussein

Mulira Paul

Mugarura Emmanuel

Bugingo Simon

Natukunda Elizabeth

Mukula Rodney

Kasekende Andrew

Mukyenga Gerald

Singh Channa Narinderpal

Osman Al Osman Hussam

Nuwagaba Moses

Rubarema Estella

Waigumbulizi Donald

Lwanga Jackie

Binyina Don

Biribonwa Roger

Taremwa Castro

Bakulumpagi Wamala Lucia

Karuhanga Elison