Au Mali, le ministre de l’Énergie victime des coupures d’électricité intempestives

La grogne a pris une telle ampleur au Mali que le ministre des Mines et de l’Énergie, Lamine Seydou Traoré, s’est vu contraint de présenter sa démission à Choguel Kokalla Maïga, le 31 mai. © FLORENT VERGNES/AFP

Des heures de coupure, des quartiers entiers privés de courant et des localités plongées dans le noir… Alors que le pic de chaleur s’apprête à laisser place à la saison des pluies et à son lot de dégâts matériels, y compris sur les infrastructures électriques, les perturbations intempestives du réseau d’électricité compliquent le quotidien des Maliens dans tout le pays.

Dès le mois d’avril, les habitants de Gao dénonçaient « des coupures [pouvant] durer jusqu’à quatre ou cinq jours » et plusieurs nuits passées « [à patienter] dans le noir ». À plus d’un millier de kilomètres de là, près de la frontière sénégalaise, la société civile de la commune de Kéniéba assure ne plus avoir d’électricité depuis janvier dernier.