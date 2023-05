Peu le connaissent sous son nom de naissance, Simon Mpeke. En revanche, une bonne partie des Camerounais se souvient d’avoir entendu parler des actions de « Baba Simon ». Dans les années 1960 et 1970, ce prélat avait bravé la chaleur et les intempéries pour apporter la bonne parole aux pauvres et aux opprimés dans les coins les plus reculés du pays, comme chez les Kirdis, entre le nord du Cameroun et le Tchad.

Originaire de Batombé, dans la région du Littoral, Simon Mpeke, décédé en 1975 à 69 ans, s’est vu accorder à titre posthume le statut de vénérable, dernière marche avant la béatification puis la canonisation, le Vatican reconnaissant les « vertus héroïques » du Camerounais, au moment où le pays célébrait la fête de l’Unité.