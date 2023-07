Michel Stéphane Bonda, l’homme qui doit mener le Gabon aux urnes

Difficile à rencontrer, Michel Stéphane Bonda l’est tout autant à raconter. L’ancien conseiller spécial du président Ali Bongo Ondimba (ABO), ainsi que de feu son père, Omar Bongo Ondimba, est un homme on ne peut plus discret. Son visage, le plus souvent impénétrable derrière ses lunettes noires, s’éclaire d’un coup lorsqu’il salue des personnalités politiques ou qu’il organise une cérémonie, comme celle du 1er mai, pour les employés de l’institution qu’il dirige.