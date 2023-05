Nizar Yaïche : « L’échec à anticiper et à traiter l’inflation est l’une des leçons de ces trois dernières années »

Les crises, Nizar Yaïche connaît. L’ingénieur économiste a été nommé ministre tunisien des Finances moins d’un mois avant le confinement, en pleine pandémie de Covid-19. Le centralien et ancien de la Harvard Business School a également ferraillé avec les grandes institutions financières mondiales.

Fort de cette expérience politique de six mois et six jours et de vingt ans à piloter différents projets en Afrique pour le compte de grands cabinets internationaux, le Tunisien de 48 ans s’est forgé une conviction : le salut du continent passe par un système financier mondial plus juste.

Jeune Afrique : En quoi les institutions financières sont-elles responsables de la mauvaise situation économique de l’Afrique ?