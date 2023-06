En Côte d’Ivoire, l’héritage de Félix Houphouët-Boigny a sa maison d’édition

Qui était Auguste Denise ? C’est à cette question que répond le dernier livre publié par les éditions de la Fondation Félix-Houphouët-Boigny (éditions FHB), qui veut mettre en lumière des acteurs méconnus de l’histoire de la Côte d’Ivoire.

« Auguste Denise a été le premier secrétaire général du PDCI-RDA [Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain ], de sa création jusqu’à 1959, mais aussi premier président du conseil général – l’ancêtre de notre Assemblée nationale –, vice-président du conseil de gouvernement lorsque la loi-cadre a été votée, puis ministre d’État jusqu’à la mort de Félix Houphouët-Boigny », explique Jean-Noël Loucou, professeur d’histoire et secrétaire général de la Fondation Félix-Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C’est aussi ce dernier qui dirige la maison d’édition FHB.

Culture de la paix et histoire africaine

Créée en 2010, la maison d’édition vise à diffuser auprès de la communauté scientifique, comme du grand public, les publications de la fondation relatives à l’ancien président, mais aussi à la culture de la paix et à l’histoire africaine, ainsi que différentes études présentant un intérêt scientifique ou culturel. Pas de romans ni de poésie donc, elle a décidé de faire la part belle aux chercheurs.

C’est son alter ego et son compagnon de lutte

La première publication est un recueil de tous les discours de l’ancien président depuis le début de sa carrière politique, en 1945, à sa mort, en 1993. C’est un ensemble de six volumes de quelque 800 pages chacun, vendu à 10 000 francs CFA (15,25 euros) l’exemplaire. Il est possible de se procurer les publications de la maison dans les librairies ivoiriennes ou sur leur site en ligne.

« Nous faisons des travaux et des publications sur Félix Houphouët-Boigny, mais celui-ci n’a pas réussi, tout seul, tout ce qu’il a accompli. Il avait des compagnons, que nous essayons de faire connaître, à commencer par Auguste Denise, lequel assurait l’intérim en son absence, explique l’historien. Ils étaient tous deux médecins. C’était son alter ego et son compagnon de lutte ». La dédicace a eu lieu 31 mai, au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, à Cocody.

Rassembler

La maison d’édition est financée par la fondation, établie à Yamoussoukro. Le 8 février dernier, elle a décerné le prix Félix Houphouët-Boigny/Unesco pour la recherche de la paix à l’ex-chancelière allemande, Angela Merkel, en présence d’Alassane Ouattara et de ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cette cérémonie a illustré l’image rassembleuse du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, dont plusieurs formations politiques revendiquent désormais l’héritage.

Les éditions FHB lanceront leur propre imprimerie numérique cette année. FHB a pour cela déjà acquis le matériel, et le personnel est en cours de formation. Parmi ses publications les plus connues figurent L’Histoire de la Côte d’Ivoire, écrit par Jean-Noël Loucou, dont le premier tome traite du peuplement du pays avant la colonisation. Il a été adapté en bande dessinée par Sophie K. Boating, et illustré par Koffi Roger NGuessan. Selon les chiffres fournis par la maison, près de 2 000 exemplaires ont été vendus.

Pour se faire connaître, les éditions FHB participent à des foires, comme le Salon international du livre d’Abidjan, et organisent chaque année, en octobre, leur rentrée littéraire, ainsi que des événements réguliers dans les établissements scolaires. La maison a en outre créé un prix pour encourager les étudiants à faire de la recherche.