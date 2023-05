La santé numérique et l’intelligence artificielle : une solution miracle pour l’Afrique ?

De nombreux pays africains souhaitent atteindre l’un des objectifs de développement durable (ODD) qui est d’assurer la couverture universelle des soins pour tous. La concrétisation de ce projet ambitieux nécessite d’avoir des pools de ressources compétentes dans les technologies innovantes, en particulier dans la conception, le développement et l’adoption des technologies de santé numérique qui intègrent des fonctionnalités autoapprenantes. De telles fonctionnalités issues des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) permettront de développer de nouvelles méthodes non invasives pour collecter des données vitales et les analyser en temps réels.

Des défis à surmonter

Partant des dispositifs médicaux connectés passifs ou autoapprenants, en passant par des applications (de télémédecine, surveillance des patients hospitalisés, gestion des médicaments) et des systèmes d’aide à la décision clinique ou au diagnostic, la taille du marché mondial de la santé numérique devrait atteindre 559,52 milliards de dollars d’ici à 2027, selon le rapport du cabinet Fortune Business Insights. Sa valeur, étant estimée à 234,5 milliards de dollars en 2023 par Global Health Care Outlook 2020. Malgré ces opportunités liées aux technologies numériques dans le domaine médical, la plupart des pays africains n’arrivent pas encore à bénéficier pleinement de leur potentiel.

À Lire Les start-up africaines qui vont révolutionner la santé

Comme toutes les technologies de rupture, les applications de santé numérique ont démarré comme des solutions de niche avec un attrait initial limité sur le marché de la santé. De nos jours, ils sont acceptés et transforment l’industrie de la santé. Cependant, certains pays du continent vont devoir faire face à un bon nombre de défis pour faciliter leur implémentation et leur adoption. Notamment le manque d’infrastructures réseaux qui englobe à la fois l’indisponibilité des serveurs et la faible disponibilité du réseau internet. On note également, l’absence des normes standard réglementaires ; le manque d’expertise en santé numérique et les compétences limitées pour développer des solutions appropriées dans le domaine de la santé. À cela s’ajoutent de nombreux défis juridiques et éthiques liés à l’usage du numérique en santé qui doivent être abordés et traités.

La recherche quantique, une stratégie ?

Il faudrait une stratégie africaine de développement du numérique en santé et de l’IA dont les lignes directives seraient communes à tous les États. Une stratégie qui serait dirigée par une structure de recherche quantique africaine doté d’un fonds de roulement, qui permettrait aux pays d’établir des recommandations ou des bonnes pratiques tirer des retours d’expériences des projets pilotes mis en place dans le cadre du développement du numérique en santé.

À Lire L’Afrique, première concernée du futur traité sur les pandémies

Pour apporter une réponse aux défis éthiques liés à la santé numérique et à l’intelligence artificielle, cette structure de recherche du quantique africaine pourra initier des collaborations internationales afin d’établir une norme intercontinentale d’éthique entourant l’utilisation des dispositifs numériques intégrant l’IA. Des protocoles d’éthiques devraient être élaborés et mis en place pour régir l’utilisation sécurisée des données médicales africaines. Cette organisation pourrait mettre en place des rencontres avec diverses parties prenantes pour établir des politiques concernant les pratiques pour assurer la disponibilité, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données des patients.

Un cloud spécifique

Selon une étude de Uptime Institute Awards de 2018, l’Afrique ne compte que 1,3 % des datacenters mondiaux, soit 80 au total. Mais ce chiffre paraît dépassé à cette date car une dizaine d’États se sont dotés d’un plan national ambitieux lié à la construction des centres de données. Un secteur en pleine croissance sur le continent qui se justifie par le développement de la capacité en infrastructures réseaux haut débit ainsi que la volonté des pays africains de mettre en place des stratégies de développement numérique.

À Lire Tech : Israël à la conquête du marché de la santé en Afrique

Nous pourrons donc espérer avoir un cloud spécifique dédié au cadre médical afin de pouvoir héberger, sécuriser, traiter et partager les données qui seront générées à travers des dispositifs de santé numérique. Le but étant d’améliorer la recherche scientifique afin d’apporter des réponses efficaces à certaines maladies difficiles et rares.

En plus de l’augmentation des infrastructures de téléphonie mobile, l’Afrique est dotée en partie d’une grande communauté de patients intellectuellement compétents. En ce sens, le déploiement des outils de santé numérique intégrant les algorithmes d’intelligence artificielle s’avère être particulièrement bénéfique pour ces systèmes de santé. Il offrira la possibilité de sauver des vies et de jouer un rôle crucial dans le transfert international d’un socle de connaissances et de compétences innovantes en matière de santé numérique.