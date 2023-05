Dix choses à savoir sur Chakib Alj, le discret patron des patrons marocains

Dix choses à savoir sur… – Sans surprise, Chakib Alj et Mehdi Tazi ont été réélus, le 16 mai, respectivement président et vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour un nouveau mandat de trois ans. Le binôme a même raflé 3 255 voix sur un total de 3 286, soit 99 % des suffrages.

Après un mandat marqué par des crises qui ont lourdement frappé certains pans de l’économie marocaine, le patron des patrons veut désormais « libérer les énergies » et améliorer le climat des affaires, ainsi que contribuer à la « préparation de l’économie nationale aux enjeux et aux défis du futur ». Parmi les principaux enjeux de son nouveau mandat : obtenir la révision du Code du travail et accompagner la mise en œuvre de la nouvelle charte de l’investissement.