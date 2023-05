Omar Hilale : « Entre le Maroc et l’Algérie, le potentiel de coopération est immense »

Omar Hilale travaille beaucoup, dort peu et court autant que possible. Le matin, l’après-midi ou le soir, qu’importe, dès que son emploi du temps le lui permet, le représentant permanent du Maroc à l’ONU enfile ses baskets et avale les kilomètres. Pour décompresser, méditer et se recentrer, au milieu du tumulte et des incessantes sollicitations de son quotidien très chargé de visage onusien du royaume. Et pour réfléchir dans la solitude de la course à pied à ses interventions.