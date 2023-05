L’agenda parisien d’Anatole Collinet Makosso, Premier ministre du Congo

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso est attendu à Paris au matin du 25 mai, pour une visite de travail (et aussi privée, en partie) de onze jours.

Le chef du gouvernement congolais sera accompagné pour l’occasion de quatre de ses ministres, Thierry Moungalla (Communication et Médias), Denis Christel Sassou Nguesso (Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé), Édith Delphine Emmanuel Adouki (Enseignement supérieur) et Lydie Pongault (Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs). Son programme comporte trois séquences.