Dette africaine : trois propositions pour réformer le système des DTS

Comme ils l’avaient déjà fait lors des Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale en avril dernier, les ministres africains des Finances, appuyés par l’Union africaine, Afreximbank, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) ont appelé, lors des assemblées générales de cette dernière, à des réformes du système des Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (FMI). L’objectif étant de renforcer le filet de sécurité financière mondial et de mettre davantage de liquidités à la disposition des pays africains.

Une « goutte d’eau dans un océan »