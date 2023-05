Au Cameroun, le bras de fer entre Ferdinand Ngoh Ngoh et Adolphe Moudiki s’intensifie

Les 19 et 20 mai, une délégation de la présidence et du gouvernement tchadien était en visite à Yaoundé. Composée du secrétaire général de la présidence, Gali Gatta Ngothé, et du ministre des Hydrocarbures et de l’Énergie, Djerassem Le Bemadjiel, celle-ci s’est notamment rendue au palais d’Etoudi, où elle a abordé le délicat sujet des négociations autour du pétrole tchadien et du pipeline qui doit relier le Tchad au port camerounais de Kribi.