Bictogo-Gbagbo, Ehouo-Sawegnon… À Abidjan, les grands duels des locales

Dans moins de quatre mois, plus de 7,5 millions d’Ivoiriens se rendront dans les bureaux de vote pour élire leurs maires, ainsi que les conseillers régionaux. Dans le district d’Abidjan, cœur du pouvoir et poumon économique du pays, qui regroupe treize communes parmi les plus riches du pays, le scrutin sera particulièrement disputé.

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) d’Henri Konan Bédié, en proie à des querelles internes, conservera-t-il celles qui lui sont acquises depuis des décennies, à l’instar de Port-Bouët ? Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d’Alassane Ouattara parviendra-t-il à remporter le Plateau ou Marcory, dirigées par des maires PDCI ? Enfin, le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de l’ancien président Laurent Gbagbo s’imposera-t-il à Yopougon, commune considérée comme un de ses fiefs mais acquise au RHDP ? Pour tous, les enjeux sont multiples et les attentes immenses.