Rachid Jankari : « En Turquie, une partie de l’opinion publique considère que les étrangers sont la source des maux du pays »

L’ACTU VUE PAR – Entre Casablanca et Istanbul, Rachid Jankari officie dans le journalisme, la communication, le digital et l’intelligence économique depuis 25 ans. En 2018, il a notamment lancé Turkish Doctors, une plateforme numérique d’assistance médicale destinée à créer une passerelle entre l’Afrique francophone et l’écosystème de santé turc, dans des domaines de pointe : greffe d’organes, neurochirurgie, cancérologie, cardiologie et orthopédie.

Impliqué, véritable amoureux de la Turquie, il suit avec intérêt et passion l’élection présidentielle turque. Il a livré son point de vue à JA.