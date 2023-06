Nabil Benabdellah : « Akhannouch est en train de nous décevoir »

Face à la crise sociale liée à l’inflation et à la baisse du pouvoir d’achat qui a fait basculer, selon les chiffres du Haut-Commissariat au plan (HCP), plusieurs couches de la population marocaine dans la pauvreté, les avis divergent sur la stratégie à mener. Entre d’un côté Bank Al Maghrib (la Banque centrale), qui tient à juguler l’inflation en augmentant les taux directeurs, quitte à freiner la croissance, et le HCP, qui soutient que cette inflation est structurelle (liée à une insuffisance de l’offre agricole) et que les consommateurs doivent s’y habituer, le Maroc nage en pleine confusion, ses deux institutions officielles ne s’accordant ni sur le diagnostic ni sur le remède à cette crise économique qui semble partie pour durer.

Pendant ce temps-là, le gouvernement continue de foncer toutes voiles dehors, persistant dans la politique de croissance et de création d’emplois annoncée durant la campagne électorale de 2021, comme si rien ne s’était produit depuis, ni hausse des hydrocarbures, ni conflit russo-ukrainien ou autre. Et sans prendre la peine de s’en expliquer, de faire la pédagogie de son action, de communiquer, de rassurer les citoyens du « plus beau pays du monde », comme se plaisent à le qualifier les opérateurs touristiques, mais dont le moral est au plus bas – toujours selon le HCP.

Devant cette situation socio-économique tendue, le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Nabil Benabdellah, est l’un des rares leaders politiques à s’exprimer publiquement, multipliant sorties médiatiques et propositions de réforme, allant jusqu’à interpeller le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans une lettre ouverte.

Contacté par JA pour un entretien à ce propos, le très patriote (et loquace) ancien ministre marocain de l’Habitat et ex-ambassadeur du royaume à Rome a longtemps hésité avant d’accéder à notre demande, arguant qu’il « préfère que certaines questions soient traitées en interne », et non dans des médias internationaux.

Jeune Afrique : Inflation, baisse du pouvoir d’achat… Comment vont le Maroc et les Marocains ?