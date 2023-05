Après les insultes racistes contre Vinícius Júnior, les joueurs doivent-ils boycotter la Liga ?

La question fait plus que brûler les lèvres à chaque nouvelle éruption d’insultes racistes dans les stades de football : pourquoi ne met-on pas en branle toutes les techniques d’identification des contrevenants pour les exclure durablement des gradins ? Vinícius Júnior, lui, n’entend plus se taire.

Victime ce week-end d’injures à caractère raciste au cours de la confrontation de son club, le Real Madrid, contre Valence – match temporairement arrêté -, l’attaquant brésilien s’est insurgé sur les réseaux sociaux. C’est qu’une fois encore, des vidéos montrent clairement des supporters de Valence mimer des singes, derrière l’un des buts du stade de Mestalla. Valence a d’ailleurs annoncé avoir identifié deux supporters responsables. Quid des sanctions ?

Sur ses réseaux, le footballeur insulté s’en prend tous azimuts à l’Espagne, au championnat et à la fédération de football. L’Espagne ? Il la qualifie de « nation (…) qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. » Le championnat ? Vinícius Júnior affirme qu’il « appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi », mais « appartient aujourd’hui aux racistes ».

Je veux des actions et des punitions. Les hashtags ne me font rien

Mais um episódio lamentável de racismo mancha o futebol, esse esporte tão amado por tanta gente em todo o planeta.



Mais uma vez, o atleta brasileiro Vinicius Júnior foi alvo de xingamentos e insultos racistas durante a partida entre Valencia e Real Madrid. pic.twitter.com/S2rptrMquT — Leila Barros (Leila do Vôlei) (@leiladovolei) May 21, 2023

Quant à la Fédération espagnole de football, le joueur considère que « comme la Ligue », elle « pense que le racisme est normal. » Au président Javier Tebas qui reproche à Vinícius Júnior ne pas s’être rendu à des rendez-vous de la Liga pour parler du racisme subi sur les terrains, le Brésilien répond : « Le fait de vous déresponsabiliser ne fait que vous rendre égal aux racistes. Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des punitions. Les hashtags ne me font rien »…

Un départ du Real ?

Si les propos très tranchés de l’attaquant ne changeront peut-être pas les modes de gestion de ce genre d’incidents, une épée de Damoclès pourrait inquiéter les clubs. Selon la chaîne de télévision ESPN Brasil, l’entourage de Vinícius Júnior l’inciterait à partir du Real Madrid et de la Liga, championnat présenté, sur les réseaux sociaux, comme davantage raciste que d’autres Ligues européennes.

Signe d’un retentissement inédit, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s’est joint aux clubs et aux joueurs de football pour soutenir l’attaquant vedette, souhaitant que la FIFA et la Ligue espagnole prennent « des mesures pour que nous ne laissions pas le racisme et le fascisme prendre le dessus » dans le sport.