Du FMI à la Banque centrale, l’itinéraire (presque) parfait de Kamau Thugge

LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – Si le Parlement valide son nom, Kamau Thugge deviendra le dixième gouverneur de la Central Bank of Kenya, la CBK, et succèdera à Patrick Njoroge dont le second mandat de quatre ans s’achève en juin. Une nomination qui interviendrait après une procédure de mise en compétition au cours de laquelle six candidats ont été auditionnés par la commission de la fonction publique (public service commission ou PSC).

Laissant peu de place au doute, le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Kuria Kimani, estime que « Kamau Thugge est très travailleur et passionné par la finance. Il arrive à un moment [où] le secteur financier [vit] une révolution suite à la croissance des entreprises fintech », a-t-il déclaré.