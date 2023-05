L’Omanais Zahran Alqasmi remporte le Prix international de la fiction arabe

Le romancier et poète omanais Zahran Alqasmi a remporté le 21 mai, à Abou Dhabi, le Prix international de la fiction arabe (IPAF), une des récompenses littéraires les plus prestigieuses du monde arabe. L’auteur recevra 50 000 dollars et un financement sera mis à disposition par l’IPAF pour la traduction anglaise de son roman lauréat, « The Water Diviner ».

Problématique de l’eau

Zahran Alqasmi est le premier Omanais à remporter ce prix prestigieux pour son roman qui dépeint la vie d’un villageois du sultanat nommé Salem ben Abdallah, engagé par sa communauté pour trouver des réserves d’eau souterraine. L’auteur aborde la problématique de cette ressource « qui donne la vie aux êtres » mais qui est aussi « la cause de leur mort par sa rareté ou par les inondations ».

Le président du jury de cette année, l’écrivain marocain Mohammed Achaari, a estimé que le roman « explore un nouveau sujet dans la fiction moderne : l’eau et son impact sur l’environnement et la vie des êtres humains dans des zones hostiles ».

Cinq autres auteurs d’Algérie, d’Arabie saoudite, d’Irak, d’Égypte et de Libye recevront chacun 10 000 dollars pour leurs œuvres. Les prix sont financés par le département de la culture et du tourisme d’Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. L’an dernier, il a été remporté par un jeune auteur libyen, Mohammed al-Naas pour son roman « Du pain sur la table de l’oncle Milad ».

(avec AFP)