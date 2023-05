En RDC, dispersion brutale de la marche de l’opposition

C’est peut-être l’image de cette journée : un enfant brutalement interpellé, traîné au sol, roué de coups et embarqué de force dans un fourgon de la police congolaise. À Kinshasa, sur l’axe Kianza et sur l’avenue de l’Université, où Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo Mapon et Delly Sesanga avaient donné rendez-vous à leurs militants ce samedi 20 mai, la tension est vive. « Regardez comment ils agissent avec violence », s’indigne une militante d’Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle.