En RDC, les manifestations peuvent-elles tourner à l’affrontement à Kinshasa ?

Martin Fayulu, Delly Sesanga, Matata Ponyo Mapong et Moïse Katumbi, le 12 mai 2023 à Kinshasa. © KADHAFI MBUMBUDI via YOUTUBE

Jeudi 18 mai, dans la salle des réunions du gouvernorat, les délégués de l’opposition à Félix Tshisekedi ont dû s’armer de patience. Ils ont attendu pendant plus de deux heures l’entrée de Gentiny Ngobila et le début de la dernière réunion d’harmonisation pour la marche projetée ce samedi 20 mai à Kinshasa. En présence des responsables de la sécurité, dont le chef de la police de la ville, Sylvano Kasongo, le gouverneur de Kinshasa a finalement autorisé la manifestation, après des heures d’échanges et de concertations en aparté.

Itinéraires bis…