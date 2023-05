Face à Ali Bongo Ondimba, Paulette Missambo, à jamais la première ?

Depuis quelques jours, les panneaux recouvrent les principales artères de Libreville, invitant les Gabonais et Gabonaises à s’inscrire sur les listes électorales. Pour les élections prévues d’ici fin 2023 – présidentielle, législatives et locales –, l’exécutif a vu grand. Du 9 mai au 7 juin, l’opération d’enrôlement concerne avant tout les citoyens ayant atteint l’âge d’aller voter (18 ans), et ceux désirant modifier leur circonscription, d’après le ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha.

Et si aucun calendrier n’a pour le moment été annoncé, les limites constitutionnelles prévues pour la présidentielle – entre la fin d’août et le début de septembre – se rapprochent à grands pas. Dans la capitale, les déclarations de candidature se préparent et, aux sièges des partis, on s’affaire. Celui de l’Union nationale (UN), situé dans le bas de Gué Gué, au sud du boulevard de l’Indépendance, ne fait pas exception.