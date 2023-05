La French-African Foundation a révélé, le 16 mai, lors du Forum Europe-Afrique à Marseille, les noms des 30 « Young Leaders » sélectionnés. Pour cette promotion 2023, 2 000 professionnels, africains et français, avaient fait acte de candidature.

Après plusieurs étapes de sélection et une centaine d’auditions, menées par un jury indépendant de dix membres issus d’entreprises actives sur le continent (dont Meridiam, Danone, Africa Finance Corporation, Deloitte, Orange Money et Jeune Afrique), 30 jeunes leaders engagés dans la relation Afrique-France ont été sélectionnés.

Promotion paritaire

La promotion, strictement paritaire, rassemble des hommes et des femmes âgés de 28 à 40 ans, de 14 nationalités et dont les parcours ont été tracés dans neuf grands domaines : art et culture, média, industries et groupes diversifiés, gouvernements et organisations internationales, ONG et société civile, conseil et finance, start-up et digital, sciences, et enfin droit.

Après le Ghanéen Nana Akufo-Addo en 2019 et le Sénégalais Macky Sall en 2021, le programme « Young Leaders » de la French-African Foundation est placé cette année sous le double patronage du président rwandais, Paul Kagame, et de son homologue français, Emmanuel Macron.

À Lire Macky Sall reçoit les Young Leaders à Dakar

Les trente participants sélectionnés se réuniront pendant deux semaines (une semaine en France, en octobre, et une semaine au Rwanda d’ici à la fin de l’année). Ils rencontreront les chefs d’État des pays hôtes, ainsi que des personnalités issues des sphères politique, culturelle, sportive ou économique.

Le programme bénéficie du soutien de partenaires publics et privés, tels que le ministère français des Affaires étrangères, l’Agence Française de développement (AFD), Meridiam, Rothschild, ou le Rwanda Development Board.