Rached Ghannouchi : cinq questions pour comprendre la descente aux enfers du patron d’Ennahdha

LE DÉCRYPTAGE DE JA – Le temps de la reddition des comptes est venu pour l’homme politique tunisien le plus puissant et le plus craint entre 2011 à 2021. À 81 ans, le président et fondateur du parti islamo-conservateur Ennahdha vient d’écoper d’une peine d’un an de prison assortie d’une amende de 1 000 dinars (environ 300 euros) pour « apologie du terrorisme ». Une première peine dans une série qui risque de s’allonger, puisque la justice souhaite entendre l’ancien président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) pour des plaintes qui le visent directement, mais aussi dans le cadre d’instructions en cours où son nom est apparu.