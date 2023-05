L’influenceuse ghanéenne Mona 4Reall extradée et poursuivie aux États-Unis pour « escroquerie sentimentale »

Les ficelles des escroqueries à la misère amoureuse sont désormais bien connues. Comme l’aveuglement parfois créé, au-delà de toute rationalité, par l’appât du gain, des détrousseurs de bas étage profitent, via les réseaux sociaux, de la solitude sentimentale de personnes souvent âgées et parfois argentées, certaines allant jusqu’à vendre leur maison. La technique est traditionnellement le fait de « brouteurs » aussi informels que talentueux, des escrocs isolés, difficiles à cerner, à localiser et à interpeller.

L’erreur de la Ghanéenne Mona Faiz Montrage aurait-elle été de participer à un réseau d’arnaques de ce type et de minimiser les effets de sa notoriété ? Célèbre sous ses pseudonymes “Mona 4Reall” ou “Hajia4Reall”, la mondaine, mannequin, musicienne et femme d’affaires a compté plus de trois millions d’abonnés sur Instagram.

Naturellement traçable et voyageuse argentée, l’influenceuse de 30 ans a été arrêtée, en novembre dernier, au Royaume-Uni, puis extradée aux États-Unis. Auditionnée, lundi 15 mai, par la justice de New York, Mona Faiz Montrage a été inculpée, le jour même, par le tribunal fédéral de Manhattan, pour participation à un réseau d’escroqueries sentimentales via les réseaux sociaux, à l’encontre de victimes aux États-Unis.

2 millions de dollars

Les charges précisément retenues concernent notamment des suspicions de « blanchiment d’argent, fraude électronique et recel de vol » en rapport avec une « entreprise criminelle » basée en Afrique de l’Ouest, pour des faits situés entre 2013 et 2019. Selon l’acte d’inculpation, des Américains et Américaines « vulnérables et âgés vivant seuls », recevaient des messages électroniques leur faisant miroiter des relations amoureuses naissantes. Sans surprise, a posteriori, s’en suivaient les habituelles demandes de transferts d’argent…

Dans ce réseau, Mona Faiz Montrage aurait perçu, selon les enquêteurs, deux millions de dollars sur ses comptes bancaires. Une victime présumée prétend lui avoir versé 89 000 dollars, alléchée qu’elle était par une promesse de mariage. L’inculpée a décidé de plaider non coupable et son avocat de jouer, pour l’instant, le mutisme…

Prominent Ghanaian influencer charged for role in romance scheme and extradited from United Kingdom to the United Stateshttps://t.co/w7SFFQvkhb — US Attorney SDNY (@SDNYnews) May 15, 2023

Née à Tamale, d’une mère ghanéenne et d’un père libanais, l’influenceuse a déménagé, entre temps, aux États-Unis, pour se spécialiser dans la planification d’événements, la production multimédia, la gestion des talents et réaliser des expériences musicales personnelles. Depuis 2020, elle a sorti un EP et quatre singles, toujours en lien avec des artistes ghanéens.