RDC, Rwanda, Kenya, Tanzanie… Pourquoi les poissons disparaissent des Grands Lacs

Depuis le 15 mai, le lac Tanganyika est – théoriquement – en repos forcé. Pour enrayer la vertigineuse chute des stocks de poissons provoquée par la surpêche, la RDC, la Tanzanie, la Zambie et le Burundi ont, pour la première fois, interdit la pêche du 15 mai au 15 août. Ces trois mois d’accalmie devraient techniquement laisser le temps aux sardines, perches et tilapias de se reproduire à un niveau suffisant, et ainsi bénéficier à long terme aux pêcheurs locaux. Une mesure d’urgence, même si cette décision est loin de faire l’unanimité.

