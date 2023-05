L’ACTU VUE PAR – Les combats se poursuivent au Soudan, où les généraux Abdel Fattah al-Burhane et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemetti, sont en conflit ouvert depuis le 15 avril dernier. Des pourparlers entre les deux factions ont été entamés en Arabie saoudite, tandis que plusieurs autres tentatives de médiation ont vu le jour, sous l’égide de l’Union africaine, ou encore, de l’Égypte.

Le conflit interne soudanais peut-il devenir une crise régionale ? Quels sont les intérêts des uns et des autres, alors que l’ombre de la Russie et l’influence des États-Unis sont particulièrement observées ? Roland Marchal, chercheur au Centre national pour la recherche scientifique (CNRS) et spécialiste français du Soudan, répond aux questions de Jeune Afrique.