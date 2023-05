En Côte d’Ivoire, les candidats indépendants sommés de rester dans le rang

« On ne veut pas de candidat indépendant et on ne veut pas de victoire de candidat indépendant. Tous ceux qui iront à ces élections malgré les consignes du parti seront considérés comme des adversaires, au même titre que les candidats du PDCI, du PPA-CI… » Le secrétaire exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Cissé Bacongo, le rappelle désormais à presque chacune de ses sorties publiques : une tolérance zéro sera appliquée à tous ceux qui, issus des rangs de la majorité présidentielle et mécontents du choix du parti, tenteront de faire cavalier seul aux élections locales du 2 septembre. Des sanctions seront prises, prévient-il, allant d’une suspension temporaire à l’exclusion définitive.