Bassolma Bazié, le « pompier » d’Ibrahim Traoré

Son aura est devenue telle que certains voient en lui un candidat sérieux à la primature. « J’ai l’intuition qu’il remplacera le Premier ministre en cas de dissolution du gouvernement, si tous deux ne sont pas toutefois balayés par une bourrasque… », souffle un bon connaisseur des rouages de la transition.

Ces propos illustrent une perception de en plus en plus partagée au sein de l’opinion burkinabè : Bassolma Bazié, ministre d’État, de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, est devenu l’une des figures les plus en vogue du régime du capitaine Ibrahim Traoré.