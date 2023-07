Côte d’Ivoire : palaces et clubs VIP… Abidjan en mode « exclusif »

Capitale économique d’une Côte d’Ivoire en plein développement, Abidjan a vu son paysage hôtelier considérablement évoluer ces dernières années, en particulier sur le créneau des voyages d’affaires et du luxe. Désormais, en plus des palaces quatre ou cinq étoiles des grandes enseignes traditionnelles (Accor, Radisson…), quelques établissements d’un nouveau genre, encore plus « exclusifs », ont ouvert leurs portes. Au programme : prestations haut de gamme et personnalisées, bien-être et sérénité, pour une clientèle triée sur le volet.