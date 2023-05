Le plan à 500 millions de dollars de Standard Bank pour sauver Eskom

10 milliards de rands : c’est la somme que Standard Bank prévoit de consacrer au soutien du système de transmission d’Eskom, selon Kenny Fihla, directeur général de la banque pour les entreprises et l’investissement.

Pour débloquer ces quelque 520 millions de dollars, il faut que la compagnie nationale d’électricité remplisse certaines conditions et que le Trésor national lui donne son accord pour qu’elle emprunte, explique Fihla. Les mécanismes permettant de s’assurer que l’argent est utilisé pour la transmission et qu’Eskom dispose des capacités d’approvisionnement nécessaires doivent également être mis en place. Le directeur général se dit optimiste et pense que l’argent pourra commencer à être déployé dans les mois à venir.