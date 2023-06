RDC, Maroc, Kenya… L’indépendance énergétique de l’Afrique, chimère ou réalité ?

C’est une estimation qui donne la mesure des ressources de ce pays d’Afrique centrale qui se classe au troisième rang mondial de la filière derrière la Chine et la Russie, selon la Banque mondiale : « Avec 890 sites disséminés sur l’ensemble du territoire, le potentiel hydroélectrique de la République démocratique du Congo est énorme. Il représente 8 % du potentiel mondial », explique Idesbald Chinamula, directeur général de l’Agence nationale de l’électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (Anser RDC).