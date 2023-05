Au Cameroun, l’affaire Touristique Express et le meurtrier casse-tête des transports

Le 9 mai 2023, la sortie de route d’un autocar de l’agence Touristique Express a fait quatorze morts sur l’axe reliant Garoua-Boulaï et Ngaoundéré. © DR

L’événement aurait simplement pu s’ajouter à la longue liste des accidents meurtriers endeuillant depuis des décennies les routes camerounaises. Le 9 mai dernier, la sortie de route d’un autocar de l’agence Touristique Express – qui contrôle la plus grande partie du marché du transport de voyageurs entre le nord et le sud du Cameroun – a fait quatorze morts sur l’axe reliant Garoua-Boulaï (Est) et Ngaoundéré (Adamaoua).