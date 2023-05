Ousmane Sonko contre Adji Sarr : l’ombre insaisissable du complot  

OUSMANE SONKO ET LE PROCÈS DE LA DERNIÈRE CHANCE (3/3) – La confrontation tant attendue entre Adji Sarr et Ousmane Sonko a finalement lieu le 6 décembre 2022. La jeune femme arrive au tribunal accompagnée par son avocat, El Hadj Diouf, et par Gabrielle Kane. Depuis les débuts de l’affaire, cette communicante qui a longtemps vécu en France a pris sous son aile cette petite sœur livrée aux lions après avoir porté des accusations de viols contre un ténor de l’opposition.