Duduzile Zuma, une super influenceuse au service du Kremlin ?

« MON Président, Le Président Poutine A Des Couilles En Acier Contrairement À Votre “Président” Sud-Africain, Qui Est Une Marionnette De l’Ouest, Cyril Ramaphosa ! » Ce tweet de Duduzile Zuma-Sambudla résume à lui seul la « ligne éditoriale » de la fille de l’ancien chef de l’État sud-africain sur les réseaux sociaux.

MY President, President Putin, HAS Balls Of Steel Unlike Your Weak South African "President" Who Is A Puppet To The West, Cyril Ramaphosa! pic.twitter.com/ol75PqpN5c