Viols, exécutions, tortures… Ce que révèle le rapport de l’ONU sur le massacre de Moura

Plusieurs récits et témoignages de rescapés du massacre de Moura avaient déjà été recueillis par différents médias, dont Jeune Afrique, et organisations de défense des droits humains. Ils faisaient état de centaines de civils morts, exécutés sommairement par les Forces armées maliennes (Fama) et leurs supplétifs russes du groupe paramilitaire Wagner entre le 27 et le 31 mars 2022 au cours d’une « opération antiterroriste » menée dans ce village du centre du Mali.