Ce que le FMI a demandé à Macky Sall contre 1,8 milliard de dollars

Composé d’une Facilité Élargie de Crédit (FEC) d’un montant de 1,526 milliard de dollars (soit 1,132 milliard de DTS et 350 % de la quote-part) combinée à la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD) d’un montant de 327,1 millions de dollars (soit 242,7 millions de DTS et 75 % de la quote-part), cet accord financier constitue un véritable coup de pouce, à neuf mois de la présidentielle.