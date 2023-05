Ousmane Sonko contre Adji Sarr : de l’effervescence populaire à l’inertie judiciaire

OUSMANE SONKO ET LE PROCÈS DE LA DERNIÈRE CHANCE (2/3) – Au Sénégal, les esprits ont commencé à s’échauffer avant même la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko. Dès la mi-février, des cadres de Pastef et les leaders de plusieurs mouvements de la société civile ont fait l’objet d’interpellations et de placements en garde à vue, parfois sous contrôle judiciaire, voire sous mandat de dépôt.

Le 3 mars 2021, les choses s’enveniment. Convoqué par le doyen des juges du tribunal de Dakar, Ousmane Sonko quitte au ralenti son domicile de la cité Keur Gorgui. Une procession de sympathisants s’est formée autour de son véhicule et celui-ci avance au pas vers l’entrée du quartier du Plateau, où se trouve le Palais de justice.

« Pas d’abdication »